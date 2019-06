Levante: «Non mi sono mai drogata»

ROMA - Levante, una delle voci più apprezzata del panorama musicale italiano, ha detto di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e che non tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo assumono droghe. «Non ho mai fatto uso di droga come capita spesso nel mio ambiente. Ma non giudico mai gli altri. Tutti sono liberi di fare ciò che vogliono», ha detto la 32enne durante un'intervista al settimanale "Grazia".

La cantautrice di origini siciliane ha poi difeso la libertà di amare chi si vuole, anche persone del proprio stesso sesso, diritto che nel 2019 dovrebbe essere scontato. «La libertà di amare dobbiamo ancora giustificarla nel 2019. Mi piacciono le persone libere, sono portatrici di bellezza. Io sono un'esteta, non solo dell'aspetto fisico ma delle buone energie. Per me se sei libero porterai bellezza nel mondo», ha aggiunto.

Claudia Lagona, questo il nome all'anagrafe dell'artista, ha infine rivelato di essere single e di non sentire la necessità di legarsi sentimentalmente a qualcun'altro. «Non ho nessuno e chiudo qui il capitolo. Sono nella fase della vita in cui è molto difficile farmi innamorare. Faccio fatica a trovare spazio per altro», ha concluso.