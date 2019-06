Ecco perché Gwyneth Paltrow non vive con il marito

Gwyneth Paltrow non vive nella stessa cosa del marito Brad Falchuck in modo da non «rovinare» l'eccitazione del loro matrimonio. L'attrice ha sposato il produttore, che ha già due figli teenager, Brody e Isabella, con l'ex moglie Suzanne Bukinik, lo scorso anno, e recentemente ha sorpreso tutti rivelando che lei e Brad non vivono insieme, ma che trascorrono solo quattro notti a settimana sotto lo stesso tetto, mentre lui poi si sposta in un'altra casa con i suoi ragazzi.

Adesso la "coach dell'intimità" di Gwyneth, Michaela Boehm, ha spiegato di aver suggerito alla star di Hollywood, che insieme all'ex marito Chris Martin ha i figli Apple, 15 anni, e Moses, 13, di non vivere con Falchuck in modo da tenere sempre alta la fiamma della passione tra loro.

Parlando in un programma tv britannico, Michaela ha detto: «Quando le coppie iniziano a vivere insieme rovinano l'eccitazione. Succede a tutti, dalle star di Hollywood alle persone comuni. Trascorrete del tempo separati. Potrebbero essere dieci minuti alla fine della giornata lavorativa, potreste avere stanze separate, o case separate».

Gwyneth, 46 anni, ha rivelato all'inizio di questo mese che tutti i suoi amici sono invidiosi del mondo in cui ha organizzato la sua vita con il nuovo marito e che vorrebbero poter fare altrettanto.