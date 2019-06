Giulia Salemi dopo Francesco Monte: «Ora penso a me stessa»

ROMA - Solo qualche settimana fa, come un fulmine a cielo sereno, è arrivato l'annuncio della rottura con Francesco Monte. Adesso Giulia Salemi vuole solo stare bene. In un'intervista rilasciata a 'Nuovo Tv' ha spiegato come sta affrontando le prime settimane da single: «Ora sto pensando a me stessa».

La 26enne mette sempre in conto di poter soffrire in amore. «Io sono una che si butta a capofitto in amore, anche a costo di soffrire, quindi il mio uomo ideale deve essere in grado di darmi forti emozioni, nel bene e nel male», ha aggiunto.

Certo, per chi è esposto sui social ci sono le critiche che possono amplificare le emozioni negative. «Essendo nota sui social, sono soggetta a commenti e pressioni. Avere momenti positivi e altri negativi fa parte del gioco. Ma ho tanti amici che mi sostengono e ho il supporto della mia famiglia», ha continuato la Salemi. Sicuramente a sostenerla c'è sempre sua mamma Fariba, con cui ha partecipato anche all'edizione 2015 di 'Pechino Express'. «Anche se discutiamo spesso, io e mia madre ci adoriamo. Le mamme ci mettono al mondo, ci danno la vita e ci sostengono sempre. Nonostante le incomprensioni, l'amore e il rispetto per lei non vengono mai messi in discussione», ha concluso Giulia.