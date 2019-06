Kylie Jenner, duro scontro col futuro marito di Jennifer Lopez 

LOS ANGELES - Kylie Jenner ha risposto alle accuse di Alex Rodriguez, che aveva raccontato come la 21enne durante la cena dello scorso Met Gala a New York si fosse vantata della sua enorme ricchezza.

La reality star e fondatrice del brand Kylie Cosmetics ha replicato al futuro marito di Jennifer Lopez, che l'aveva critica per «aver parlato di Instagram, del suo rossetto e di quanto fosse ricca». Kylie ha smentito questa versione dei fatti e su Twitter ha fatto sapere: «No, non è vero. Abbiamo parlato solo del Trono di Spade (nota serie tv, ndr)».

L'ex giocatore di baseball si era detto sorpresa da come la Jenner durante la cena a cui hanno preso parte anche Jennifer Lopez e altre celebrità avesse parlato apertamente di denaro. «Il nostro tavolo era grandioso. C'era il tipo nero di 'The Wire', Idris Elba, e la sua nuova moglie. Una cantante famosa accanto a me, non so quale sia il suo nome (probabilmente scherza parlando della futura sposa, ndr) e Donatella Versace. Poi c'erano Kylie e Kendall Jenner. Kylie ha parlato di Instagram, del suo rossetto e di quanto sia ricca».

Quel che è certo è che Kylie è secondo il magazine Forbes la miliardaria che si è "fatta da sola" più giovane del mondo.