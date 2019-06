Angela Nasti ammette che le critiche non la lasciano indifferente

ROMA - Angela Nasti, sorella della più famosa Chiara Nasti, ha rivelato di non riuscire a rimanere indifferente davanti alle critiche che le vengono rivolte sui social e ha spiegato di rimanerci molto male. La 19enne dopo la fine della relazione con Alessio Campoli, che solo poche settimane fa aveva scelto tra i tanti corteggiatori durante la sua esperienza a "Uomini e Donne", è stata accusata di aver strumentalizzato la sua partecipazione allo show di Canale5 solo per avere visibilità, proprio come aveva fatto Sara Affi Fella.

«All'inizio, una persona parte sempre con il pensiero 'delle critiche me ne frego'. Poi, però, quando ti trovi nella tormenta diventa tutto più reale e ti rendi conto di quanta cattiveria c'è in giro», ha spiegato Chiara in una Instagram Story.

«Sarei bugiarda a negare che certe cose non toccano, ma poi trovo forza nel pensare che le cattiverie vengono dette senza obiettività. Quasi come un copia e incolla, verso chiunque si trovi esposto. Quindi, a questo punto, ritorno al pensiero di partenza e dico 'me ne frego'», ha aggiunto l'ex tronista.

Qualche giorno fa era stata proprio la sorella Chiara a difenderla dalle critiche sulla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. «Non vorrei immischiarmi ma sono costretta a farlo. Si sta dando così tanto peso a questa cosa, tanto da paragonarla ad altre persone (fa riferimento a Sara Affi Fella, ndr), ma non è come state dicendo. Mia sorella non ha preso in giro la redazione, è uscita con un ragazzo che appena gli è stato presentato il problema ha accettato con comodo la situazione», aveva scritto in un post pubblicato su Instagram.