J-Ax pazzo per il figlio Nicky: gli dedica il nuovo disco di platino

MILANO - J-Ax, che ha appena conquistato il disco di platino con il suo nuovo brano "Ostia Lido", diventato ormai un tormentone estivo, ha dedicato il traguardo al figlio Nicolas, nato due anni fa dal matrimonio con Elaina Coker. «Oggi il papà ha fatto un altro disco di platino, ma ricordati che la mia più grande hit sei tu. Grazie raga, vi ringrazia anche Nicky anche se lui mi preferisce quando leggo il Gruffalo (un libro per bambini, ndr)», ha scritto il rapper accanto a una foto che lo ritrae insieme al figlio pubblicata su Instagram.

Alessandro Leotta, questo il vero nome del cantante, è diventato padre a 45 anni dopo aver provato a lungo ad avere un figlio, come aveva raccontato in un'intervista di qualche tempo fa. «Ho provato ad avere un figlio senza riuscirci. Poi finalmente è arrivato Nicky. Ho voluto scrivere un pezzo ('Tutto sua madre', ndr) per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci», aveva spiegato.

«Sempre più spesso leggiamo di iniziative che questo governo vorrebbe prendere contro la fecondazione assistita e tante altre procedure che aiutano decine di migliaia di coppie italiane a creare una famiglia insieme», aveva poi aggiunto nell'intervista rilasciata a "Today". J-Ax aveva quindi invitato i nostri governanti a riflettere prima di decidere di negare ad altri la possibilità di diventare genitori. «Prima di andare fino in fondo e negare a centinaia di migliaia di italiani il diritto di avere un figlio, vi chiedo un piccolo gesto di empatia. Quel vuoto è quello che vivono tanti italiani come voi. Quel vuoto tanti non desiderano altro che colmarlo con l'amore. E l'amore, voi, o chiunque altro, non avete il diritto di fermarlo», aveva concluso.