Gianni Sperti: «Sono single ma non sono gay»

ROMA - Gianni Sperti ha rivelato di essere felicemente single e ha spiegato che i rumor su una sua presunta omosessualità non rappresentano un'offesa per lui. «Non sono gay, anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti», ha affermato l'opinionista di "Uomini e Donne".

Il 46enne, che ha alle spalle un matrimonio fallito con Paola Barale, ha poi aggiunto di non essere più riuscito a trovare l'amore dopo aver divorziato dalla showgirl. «La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima: sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma. Ora sono single e sto bene con me stesso», ha raccontato Gianni durante un'intervista rilasciata a "Panorama".

L'ex ballerino ha poi ammesso di essere molto corteggiato e che sia uomini che donne ci provano in maniera spudorata con lui. «Via social vengo molto corteggiato. Mi cercano sia uomini che donne in egual modo e misura. Spesso in maniera parecchio hard», ha aggiunto.

Sperti ha infine parlato del suo unico rimpianto che riguarda proprio la sua carriera da ballerino e ha rivelato di aver perso un'occasione davvero ghiotta per amore. «Rifiutai la tournée mondiale di Geri Halliwell. All'epoca bramavo per farla, ma misi l'amore al primo posto», ha concluso.