Naike Rivelli si scaglia contro il Grande Fratello Vip: «Ho detto di no, preferisco morire povera»

ROMA - Naike Rivelli si è scagliata contro il "Grande Fratello Vip", che dalla prossima edizione vedrà al timone Alfonso Signorini. La showgirl in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha affermato che preferirebbe «morire povera sotto un ponte» piuttosto che partecipare a un programma che secondo lei è assolutamente «trash».

«Mediaset Grazie ma non Grazie come tutti gli anni... Super fiera di dire di no al Grande Bordello Vip! Quest'anno conduce Signorini! Si salvi chi può!"» ha scritto Naike sul social. «Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset!», ha poi continuato.

Qualche mese fa in un'intervista la figlia di Ornella Muti ha raccontato di essere ancora single e di non essere più riuscita a ritrovare l'amore dopo la fine della relazione con Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power. «Sono single da due anni e mezzo», ha spiegato durante un'ospitata a "Domenica In", programma condotto da Mara Venier su Raiuno. «Non so cosa apprezzare in un uomo. Dopo Yari non ho avuto nessuno. Lui è stato molto importante per me. Ero molto innamorata ed è stato difficile lasciarlo andare», ha concluso.