Claudio Marchisio: «Sono vanitoso: ho paura delle rughe e di perdere i capelli»

ROMA - Claudio Marchisio è vanitoso. Lo è sempre stato. Lo ha raccontato lui stesso rivelando anche di avere nel suo bagno molti prodotti per la cura del corpo. Quando 'Vanity Fair' ha chiesto al calciatore 33enne se fosse vanitoso, lui ha risposto: «Sì, lo sono sempre stato, anche da bambino. Mi soffermo spesso davanti allo specchio. Osservare le smorfie involontarie mi aiuta a capire meglio il mio vero stato d'animo, che a volte nascondo».

Marchisio, che attualmente gioca nel FC Zenit Saint Petersburg, in Russia, ha così molti prodotti per la cura della persona: «Non come mia moglie, ma tanti. Perché vedo i miei difetti». Ma quali sono le paure più grandi di Claudio, che è considerato uno dei sex symbol del mondo del calcio? «Ho paura di perdere i capelli e di avere le rughe, anche se dicono che per noi maschi sono una cosa bella. E poi ho le occhiaie», ha spiegato.

Così anche grazie ai consigli di sua moglie e delle amiche di lei, Marchisio ha imparato piccoli trucchi per combattere i segni del tempo. «Dalle amiche di mia moglie ho imparato che non ci si lava la faccia al mattino con l'acqua, né calda né fredda, perché è traumatico per chi ha la pelle sensibile come me. Passo delle salviettine umide piano piano. Ormai è una cosa automatico», ha concluso.