Gennaro Lillio contro Lory Del Santo: «Mente, sono stato io a lasciarla»

ROMA - Gennaro Lillio, che è stato tra i protagonisti dell'ultima edizione del "Grande Fratello", ha parlato per la prima volta del suo flirt con Lory Del Santo, risalente ormai a otto anni fa, e ha rivelato che fu lui a chiudere il rapporto con l'attrice al contrario di quanto raccontato invece da lei.

«Lory Del Santo risale a otto anni fa, avevo vent'anni. La conoscenza è stata troncata da me dopo un mese e mezzo, da me, non da lei, se avessi voluto sfruttare la sua persona e la sua immagine avrei portato avanti una storiella finta come fanno tanti altri personaggi», ha detto l'ex gieffino durante un'intervista rilasciata a "Radio Italia anni '60". «Per otto anni non sono andato in tv. Non ho mai sfruttato la scia, sono stato nell'ombra, nascosto», ha aggiunto.

Il 27enne, che oggi è ufficialmente fidanzato con Francesca De André, conosciuta proprio nella Casa di Cinecittà, ha anche spiegato di non aver mai strumentalizzato il rapporto con la nipote del Faber per ottenere visibilità. «Con Francesca non ho mai guardato il suo cognome anche perché non ha una situazione familiare bellissima, non ha un'armonia familiare che mi porta a dire di voler sfruttare la sua situazione. Io ho visto Francesca, non Francesca De André», ha affermato Lillio.

«Io prima di entrare nella Casa ho fatto una campagna pubblicitaria che è uscita in tutto il mondo e sono il primo italiano ad averla fatta e tante volte erano più gli altri a voler sfruttare la mia posizione che io quella degli altri"», ha concluso.