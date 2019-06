Laura Pausini salta la recita della figlia: «Ho pianto tantissimo»

ROMA - Laura Pausini ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram nel quale ha spiegato di essersi sentita in colpa nei confronti della figlia Paola, nata dalla relazione con il chitarrista Paolo Carta, per non essere riuscita ad andare alla sua recita di fine anno. La cantante, che in questi giorni è impegnata con le prove del suo nuovo tour, che la vedrà in giro per l'Italia accanto a Biagio Antonacci, a causa della stanchezza non ha sentito la sveglia e non è riuscita ad arrivare in tempo allo spettacolo della scuola di sua figlia.

«Per me è stato un colpo al cuore e so che anche per lei è stato difficile non avere la sua mamma con sé. Da una decina di giorni vado a letto dopo le 3 di notte e ieri sera abbiamo finito più tardi del solito le nostre prove, così mi sono addormentata alle 5.30», ha scritto Laura nel post. «Avevo comunque messo la sveglia per provarci perché ci tenevo tanto... Per mezz'ora di ritardo non ci sono riuscita. Mi sono sentita molto in colpa, perché, anche se per fortuna lei sa che la mia priorità è essere la sua mamma, oggi ho commesso un errore accettando di lavorare fino a così tardi ieri notte», ha aggiunto.

L'artista romagnola ha poi ammesso di aver pianto tutta la mattina per questo inconveniente e ha anche ringraziato sua madre Gianna per esserle stata accanto e averla sempre aiutata ogni volta che ne aveva bisogno. «In questi casi potrete capire come mi sono sentita stamattina, piangendo tutte le lacrime... Vorrei ringraziare pubblicamente la mia mamma, perché mi aiuta tutte le volte che ne abbiamo bisogno», ha concluso.