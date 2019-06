Elodie: «Sono felicemente single, al primo posto c'è il lavoro»

ROMA - La cantante Elodie ha raccontato di essere felicemente single e ha detto di non avere assolutamente fretta di innamorarsi perché per ora la sua priorità è il lavoro. L'ex allieva di "Amici" durante un'intervista rilasciata al settimanale "Io Donna" ha spiegato: «Sono felicemente e serenamente single. Sto bene anche da sola, non ho fretta. Nella mia vita ci sono il lavoro, al primo posto, e gli amici, con i quali spesso collaboro anche a livello lavorativo».

La 29enne, che recentemente sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto che la ritraggono in costume da bagno, ha parlato del rapporto che ha con il proprio corpo e ha rivelato di aver sempre vissuto bene la sua fisicità. «Io ho sempre vissuto serenamente la mia femminilità, dovessi rinascere vorrei essere nuovamente donna, mi sono sempre piaciuta, sono felice di essere me stessa», ha aggiunto Elodie.

L'artista ha poi spiegato che secondo lei la bellezza non è tutto nella vita e contano molto l'intelligenza e l'umiltà. «La bellezza però non è tutto, se non è gestita con umiltà e intelligenza è inutile, ci vogliono contenuti e bisogna saper ascoltare gli altri e confrontarsi», ha concluso.