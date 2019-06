Martina Nasoni contro Francesca De André: «Strilla, ma di intelligente dice poco»

ROMA - Martina Nasoni ha parlato dell'ex coinquilina del "Grande Fratello" Francesca De André e l'ha accusata di non dire cose intelligenti. La vincitrice della 16esima edizione del reality di Canale5 durante un'intervista rilasciata al settimanale "Spy" ha detto: «Non ho giocato, sono stata sempre me stessa, soprattutto per quanto riguarda Francesca De André. Mi sono ritrovata coinvolta in litigi che reputavo sciocchi e inutili da affrontare non perché non avessi nulla da dire, ma non mi piaceva come si rivolgeva a me».

«La gara a chi urla di più, senza dare la possibilità di replica, non è una cosa che mi appartiene e, a volte, ho preferito lasciar perdere perché era inutile. Strilla, ma fondamentalmente di intelligente, a volte, dice poco», ha aggiunto la 21enne.

Martina ha rivelato che i soldi vinti grazie al programma li investirà per aiutare la sua famiglia che l'ha sempre sostenuta. «Darò una mano a casa. Voglio ripagare i miei dei tanti sacrifici che hanno fatto negli anni per farmi stare bene e rendermi felice», ha affermato.

La Nasoni dopo l'uscita dalla Casa di Cinecittà sembra aver ripreso i contatti con Daniele Dal Moro, l'ex coinquilino con cui aveva instaurato una tenera amicizia, e aver deciso di approfondire la conoscenza con lui lontano dalle telecamere. «Lui mi ha presentato alla sua famiglia, mi ha detto che a me ci tiene. Se davvero gli interesso, deve dimostrarmelo».