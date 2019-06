Erica Piamonte contro Gaetano Arena: «Tra noi non c'è mai stato niente»

ROMA - Erica Piamonte ha fatto sapere che tra lei e Gaetano Arena, conosciuto durante l'ultima edizione del "Grande Fratello", non c'è assolutamente nulla e ha anzi affermato di essere rimasta molto delusa da alcune dichiarazioni fatte proprio da lui. I due durante le ultime settimane nella Casa di Cinecittà si erano molto avvicinati, facendo ipotizzare a qualcuno che ci fosse attrazione tra loro. «Con Gaetano non è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita», ha detto Erica in una diretta sul suo profilo Instagram.

«Vi dico la sincera verità. Ho riguardato i video quando sono uscita, la roba che ha detto Gaetano non mi è piaciuta, non mi interessa se era prima, dopo o durante. Se devo iniziare un rapporto che sia bello dall'inizio alla fine», ha aggiunto l'ex gieffina. La 31enne visibilmente delusa da quanto accaduto ha continuato: «Non voglio un rapporto né di amicizia né di amore che inizia male. Se c'è qualcosa che non mi torna, non inizio. Mi sono rotta di essere troppo buona. Mi sono rotta di perdonare chi non merita di essere perdonato, in generale. Questo è quanto».

La Piamonte parlando del bacio che si è scambiata con Gaetano durante il reality ha infine spiegato di non aver mai finto interesse nei confronti dell'ex coinquilino. «Non fingevo. In casa era iniziato qualcosa che non era un fidanzamento. Non scherziamo. Da iniziare un qualcosa a dire vi siete lasciati... Io so cosa vuol dire stare insieme a una persona. Non abbiamo fatto niente oltre a un bacio», ha concluso.