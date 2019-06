Giusy Ferreri in versione mamma

ROMA - Giusy Ferreri ha parlato della figlia Beatrice, nata due anni fa dalla storia d'amore con il geometra Andrea Bonomo, e ha ammesso che la bambina le somiglia molto anche nel carattere.

La cantante, che ha pubblicato una nuova canzone in vista dell'estate, durante un'intervista rilasciata a "Tv Sorrisi e Canzoni", ha detto: «Mi rivedo abbastanza in Beatrice, ero scherzosa come lei ma anche dispettosa e possessiva. All'asilo a un certo punto non mi volevano più. Per questo motivo, alle elementari mi hanno iscritto nella classe con la maestra più severa».

La 40enne ha poi raccontato di aver trovato un nuovo equilibrio dopo essere diventata mamma e di aver imparato a non focalizzarsi solo su sé stessa. «Il passare del tempo ti consente di confrontarti meglio con certe situazioni. Grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso», ha affermato Giusy.

La Ferreri ha infine rivelato di giocare molto con la figlia, che ama scatenarsi a ritmo di musica. «Gioco tanto con Beatrice, lei si scatena al ritmo di tutta la musica, non solo la mia. Ascolta molto anche le sigle dei cartoni animati», ha concluso.