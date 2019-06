Claudia Gerini: «Ai feticisti piacciono i miei piedi» 

ROMA - L'attrice Claudia Gerini è molto amata dai feticisti social, lo ha raccontato lei stessa. La 47enne, in questi giorni nelle sale cinematografiche con il film 'A mano disarmata', è intervenuta nel programma radiofonico 'I Lunatici' e ha spiegato di ricevere molte richieste dagli amanti dei piedi sul suo profilo Instagram. «Ho Instagram, mi diverte, sono molto attiva. Anche io ho i feticisti che chiedono le foto dei piedi. I piedi vanno molto forte. Io ho dei piedini carini, non è che li posto perché me li chiedono, ma ogni tanto ho postato foto dei miei piedi che camminano sulla spiaggia», ha detto Claudia.

L'attrice romana ha poi aggiunto che in realtà di fan particolari che la seguono sui social ce ne sono molti altri, a partire da un ammiratore che ogni volta che lei posta una nuova immagine le scrive una poesia vera e propria. «Ogni tanto ricevo richieste strane, ma bisogna sempre reagire con un sorriso. Non bisogna né troppo crederci, né troppo prendersela. I follower più strani? C'è uno che ogni volta mi scrive una poesia come commento», ha concluso.