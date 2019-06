Eleonora Daniele: «Ho pianto vedendo il mio abito da sposa»

ROMA - Eleonora Daniele ha raccontato che quando ha provato per la prima volta il suo abito da sposa non è riuscita trattenere le lacrime. La conduttrice di "Storie Italiane" convolerà a nozze con il fidanzato Giulio Tassoni il prossimo settembre dopo ben sedici anni di relazione. «Spero di sposarmi una volta sola nella vita e voglio che sia una festa curata in ogni dettaglio. Per farlo ho bisogno di tempo», ha dichiarato durante un'intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano". «A settembre mi sposo. Quando ho provato l'abito una lacrimuccia è scesa», ha aggiunto la 42enne.

Eleonora con il quotidiano ha ripercorso alcuni momenti della sua storia d'amore con l'imprenditore e ha affermato di aver fatto diversi "gesti eclatanti" nei confronti del compagno, confessando di essere una persona molto romantica. «Gesti eclatanti li ho fatti io, come quando, in un periodo in cui ci eravamo allontanati, gli ho mandato delle rose alle 4 del mattino. Sono molto romantica», ha confidato.

La Daniele in una precedente intervista al settimanale "Chi" aveva parlato anche della possibilità di avere un figlio. «Se penso a un figlio? Non si sa mai, ma intanto ora vorrei tornare a dedicarmi di più alla mia vita privata e ai miei affetti», aveva detto al magazine diretto da Alfonso Signorini.