Biondo di nuovo single: è finita con Emma Muscat 

ROMA - Il trapper Biondo e la cantante Emma Muscat si sono detti addio. Stavolta tra loro è davvero finita. I due protagonisti dell'edizione 2018 del talent 'Amici' avevano già avuto una crisi qualche mese fa, ma avevano comunque deciso di dare un'altra possibilità al loro rapporto. Le cose però non hanno evidentemente funzionato. Così Emma e Simone Baldasseroni, questo il vero nome di Biondo, hanno annunciato insieme di aver preso strade separate e lo hanno fatto con una diretta su Instagram.

Nel video trasmesso nelle scorse ore lui ha spiegato: «Io ed Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane, ma questo non toglie niente all'anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Ci vogliamo bene, siamo amici, ora siamo a pranzo insieme, ma abbiamo deciso di lasciarci. Noi due siamo felicissimi insieme ed è bello che dopo un anno e mezzo non proviamo rancore, non è cambiato niente, ma ci troviamo meglio così. Non stiamo male, questa estate ci vedrete in giro insieme con la nostra canzone (Avec Moi, ndr), quindi non vi preoccupate». «Ci siamo lasciati parlando in maniera matura. Non ha senso portare rancore», ha poi concluso il 20enne.