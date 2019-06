Ilary Blasi, giro in Vespa per l'addio al nubilato della sorella

ROMA - Ilary Blasi ha trascorso una serata diversa dal solito lo scorso weekend. La signora Totti ha infatti organizzato insieme alla sorella Melory l'addio al nubilato per l'altra sorella, Silvia, che tra pochi giorni convolerà a nozze con il compagno Ivan. Ilary e Melory hanno bendato Silvia e l'hanno portata davanti a un sidecar. Da lì è iniziato un lungo tour per il centro di Roma. Le tre, insieme ad altre amiche, si sono divertite in giro per la città e poi si sono concesse un aperitivo in terrazza con vista panoramica. Tante risate e tanti scatti social, che hanno documentato i festeggiamenti.

Intanto nella vita della Blasi sono in arrivo molte novità, soprattutto dal punto di vista professionale. Ilary ha infatti da tempo deciso di lasciare il timone del 'Grande Fratello Vip', pur restando a Mediaset. Per lei è in arrivo la conduzione di un altro format. Sembra infatti che la bionda 38enne sarà la presentatrice di 'Giochi Senza Frontiere', una vecchia conoscenza del pubblico televisivo italiano che dovrebbe tornare a vedere la luce nella prossima stagione tv. La conferma ufficiale ancora non c'è, ma le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti.