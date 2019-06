Veronica Satti torna single: è finita con Valentina 

ROMA - Veronica Satti è tornata single dopo la fine della relazione con la fidanzata storica Valentina. A confermarlo è stata lei stessa dopo che alcuni follower hanno iniziato a farle domande via social sulla sua vita sentimentale curiosi di sapere quale fosse il motivo per cui da qualche tempo non postava più foto con quella che è ormai la sua ex compagna.

Così la figlia di Bobby Solo, concorrente dell'edizione 2018 del "Grande Fratello", ha annunciato la rottura con la ragazza attraverso una Instagram Story. «Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme. É già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto da dire», ha spiegato Veronica. «È stata la storia d'amore più importante della mia vita e le auguro il meglio», ha poi aggiunto la 29enne. Tra le due, quindi, non ci sarebbe alcun astio.

Solo qualche giorno fa la Satti è tornata nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa ai finalisti dell'ultima edizione del reality. Con lei anche il papà Bobby Solo, che ha potuto riabbracciare lo scorso anno dopo una lunghissima lontananza proprio grazie alla sua avventura nel programma di Canale5.