Barbara Palombelli: «Ho subito molestie, ma non ho denunciato»

ROMA - Barbara Palombelli, ospite di "Belve", ha confessato di aver subito molestie sessuali ma di non aver avuto il coraggio di denunciarle. Francesca Fagnani, conduttrice del programma in onda il venerdì sera su "Nove", rivolgendosi alla giornalista ha chiesto: «Lei dice di aver subito nel corso della sua carriera tutta una serie di molestie da varie persone e poi un episodio anche più importante: una sera che tornava a casa il suo accompagnatore aveva intenzioni decisamente diverse dalla sua. Lei non si è mai sentita di fare i nomi e di denunciare. Si pente di non aver denunciato?».

La Palombelli ha così risposto: «No, non ho mai denunciato. È parte della mia vita privata. Mi piace che ci siano persone che denunciano, però le denunce andrebbero fatte non entro i sei mesi che dice la legge, ma entro un mese in modo di avere il tempo di agire». «Purtroppo ho visto che chi ha poi denunciato è diventato doppiamente vittima soprattutto negli ambienti di lavoro, quindi per carità io no, non l'ho fatto», ha spiegato la moglie di Francesco Rutelli.

La 65enne ha poi raccontato di aver rivisto i suoi molestatori, che però hanno fatto finta di niente. «Queste persone le ho rincontrate migliaia di volte. Ma hanno fatto sempre finta di niente, assolutamente», ha concluso Barbara.