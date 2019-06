Alba Parietti: «Amiche hanno provato a rubarmi il fidanzato»

ROMA - Alba Parietti ha rivelato che in passato alcune amiche provarono a rubarle il fidanzato. L'opinionista, durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "I Lunatici", ha detto: «In tutta la mia vita non ho fatto nulla agli altri che non avrei accettato fosse fatto a me. Può capitare di fare del male involontariamente, ma una cosa subdola non l'ho mai fatta».

«Ad esempio, se sono amica di una donna, se anche avesse il marito più speciale della terra, per me quell'uomo diventa trasparente. Invece a me le amiche hanno spesso provato a rubare il compagno. E io le ho anche perdonate. Anche perché loro ci hanno provato con i miei uomini, ma non ci sono riuscite», ha aggiunto Alba.

La 57enne ha poi ammesso di sentirsi ancora una bella donna e di non aver bisogno di ritoccare con Photoshop le foto che pubblica sul social, come invece pensano in molti. «Ho accecato molte generazioni e forse ancora 'je l'ammollo. I grandi interrogativi di questa nazione sono trovare Mark Caltagirone e capire se io ho usato Photoshop», ha affermato la Parietti ai microfoni dello show di Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

«Devo dare una delusione, ho visto quanti esperti e rosiconi sono apparsi a dire che la foto era ritoccata. Vorrei pubblicare l'originale per far rosicare. Una delle più grandi tragedie dell'umanità è proprio l'invidia», ha proseguito. «Le donne sono le peggiori nemiche di sé stesse, non riescono a solidarizzare, è facile metterle l'una contro l'altra giocando sulla vanità», ha quindi concluso.