Taylor Mega è bisessuale? «Ho avuto molte esperienze con donne»

ROMA - Taylor Mega ha rivelato che in passato ha avuto molte esperienze sentimentali con donne. La bionda influencer ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi follower tramite Instagram e ha confessato di provare attrazione sia per i maschi che per le femmine.

«Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne. Potrei dire di essere bisessuale perché fa figo, ma sono troppo reale perché dica cose solo per convenienza», ha scritto Taylor in una Instagram Story. «Vi dico solo che per me l'amore non ha sesso, non ha età (e l'avete visto), non ha nazionalità», ha aggiunto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

La 25enne ha poi ammesso di non escludere la possibilità di innamorarsi anche di una donna. «Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni», ha spiegato.

La bionda ha anche detto di essere rimasta in contatto con l'ex inquilina del "Grande Fratello" Erica Piamonte, che è apertamente bisessuale, e di non vedere l'ora di poterla riabbracciare ora che il reality è finito. «Ci siamo sentite, le voglio bene. In una settimana si è creato un bellissimo rapporto. È appena uscita da due settimane con un mondo che la sta tartassando. Quando si saranno calmate le acque, sarò felicissima di rivederla», ha fatto sapere Taylor.