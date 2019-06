Vittorio Brumotti, frecciatina all'ex Giorgia Palmas?

ROMA - Vittorio Brumotti sembra aver lanciato una frecciatina all'ex fidanzata Giorgia Palmas. L'inviato di 'Striscia la Notizia' ha infatti dichiarato che la sua attuale fidanzata Annachiara Zappas non gli chiederebbe mai di cambiare il suo stile di vita, cosa che invece gli è stata chiesta in passato da altre donne. «La mia compagna, a differenza di alcune mie ex, è molto comprensiva e non mi farebbe mai cambiare vita», ha spiegato Brumotti in un'intervista facendo forse riferimento proprio all'ex velina, con cui ha avuto una relazione durata quasi quattro anni.

Vittorio ha poi sottolineato come Annachiara sia molto riservata, cosa che ovviamente a lui fa piacere. «Di Annachiara mi ha colpito la sua riservatezza, non ci siamo mai esposti al mondo del gossip e vogliamo restarne lontani. Lei non è una persona che ama stare al centro dell'attenzione: questo ci permette di condurre una vita normale e tranquilla», ha continuato nella chiacchierata con 'Nuovo Tv'.

A proposito della possibilità che i due convolino presto a nozze, Brumotti ha infine detto che se tutto prosegue per il meglio, il giorno del "sì" non sarà poi così lontano. «Preferiamo tenere tutto segreto per tutelare la nostra storia. Comunque in futuro affronteremo questo argomento. Stiamo insieme da un anno e le cose verranno da sé. Per il momento conviviamo», ha concluso.