Nek: «Sono un "narciso", le avances mi fanno piacere»

ROMA - Filippo Neviani, in arte Nek, ha rivelato di essere un "narciso" e di apprezzare molto le avances che riceve dalle sue fan.

Il cantante, durante un'intervista rilasciata a "I Lunatici", programma radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio2, ha spiegato: «Alcune fan sono esagerate con le attenzioni. In diverse occasioni mi è capitato. Sia nel passato sia nel presente. È successo ma forse è anche giusto che sia così. Va bene, ci sta, fa parte del gioco. Sono contento perché comunque riguarda me e non riguarda qualcun altro. Ovviamente c'è un limite a tutto, ma ammetto di essere un "narciso" e quindi mi fa piacere».

Il 47enne, che ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo classificandosi solo diciannovesimo, ha confidato che agli inizi della sua carriera i genitori non furono affatto contenti che avesse intrapreso un percorso nel mondo dello spettacolo e che quindi dovette finire gli studi prima di poter seguire la sua vocazione.

«In famiglia il mio amore per la musica non è stato accettato da subito, ma quando mio padre e mia madre hanno capito che loro figlio sorrideva ogni volta che c'era la musica di mezzo mi hanno lasciato andare per la mia strada. Mio papà teneva al fatto che finissi gli studi, avrebbe voluto che facessi l'università», ha concluso Nek.