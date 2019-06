Selena Gomez: «I social fanno male alla salute»

LOS ANGELES - Selena Gomez pensa che i social facciano male alla salute. La cantante 26enne in passato era solita trascorrere molto del suo tempo a relazionarsi con i suoi fan proprio attraverso i social network, ma ha rivelato che adesso ha limitato di molto il tempo che trascorrere su applicazioni come Twitter e Instagram perché la fanno sentire "depressa".

Parlando della sua decisione di smettere di rispondere ai commenti dei suoi follower, ha detto: «In passato era qualcosa che facevo spesso, ma adesso credo che sia diventata una cosa per me, ma anche per gli altri giovani in generale, che fa male alla salute. Passare tutto quel tempo tra i commenti e lasciarsi trascinare in situazioni negative. Mi stava creando problemi. Mi rendeva depressa. Non mi faceva stare bene con me stessa».

Sebbene per un lungo periodo fino a pochi mesi fa sia stata la persona con più follower al mondo su Instagram, oggi Selena non ha neanche l'app della famosa piattaforma di condivisione di immagini sul suo telefono.