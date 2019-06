Francesco Monte: «Quando ho lasciato Giulia Salemi ho ricevuto minacce di morte»

ROMA - Francesco Monte non ci sta a continuare a ricevere quotidianamente attacchi, alcuni anche molto pesanti, dopo la fine della sua relazione con Giulia Salemi.



L'ex tronista da quando è stata annunciata la rottura con l'ormai ex fidanzata è stato subissato di messaggi da parte di alcuni follower di Instagram che non accettano il triste epilogo sentimentale e ritengono che la responsabilità sia tutta di Francesco. Al bel tarantino sarebbero arrivate anche delle minacce di morte.



Sotto a uno dei suoi ultimi post, Monte si è così sfogato: «Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minaccia di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi».



«Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza? Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film», ha poi continuato.



«Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi. La differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!», ha quindi concluso.