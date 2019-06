Milena Vukotic e il suo strano matrimonio: «Viviamo in due case diverse»

ROMA - Milena Vukotic, che è stata tra i protagonisti dell'ultima edizione di "Ballando con le Stelle", ha rivelato che lei e il marito Alfredo Baldi vivono in due appartamenti separati. «Io e mio marito viviamo separati. Abbiamo due appartamenti diversi ma uniti dal balcone», ha raccontato l'attrice durante un'intervista rilasciata a "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno.

«Siamo sposati da 17 anni e viviamo così dal giorno del matrimonio. Sono innamorata di lui, è impossibile non esserlo. Mangiamo insieme a casa mia, poi ognuno dorme nel proprio appartamento», ha aggiunto Milena.

L'84enne ha poi spiegato i motivi che l'hanno spinta a scegliere di vivere in questo modo. «Noi ci siamo incontrati a un certo punto della vita. Io avevo 60 anni e lui otto anni in meno. Anche per una ragione pratica abbiamo deciso di fare così. Io abitavo lì con mia mamma, lui ha invece preso l'appartamento accanto», ha confidato. «È una cosa molto civile, a un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari e tempi. Ci troviamo bene così ora», ha continuato.



La Vukotic non è poi riuscita a trattenere le lacrime nel rivedere la sua esibizione con Alfredo nello show di Milly Carlucci. «E' stata veramente una sorpresa, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere da parte sua», ha concluso.