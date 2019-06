La lettera d'amore social di Paola Di Benedetto al "suo" Fede

ROMA - Paola Di Benedetto ha scritto un lungo post indirizzato al fidanzato Federico Rossi, il cantante del duo "Benji e Fede". L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, che è legata sentimentalmente all'artista da quasi un anno, ha voluto ringraziare la sua dolce metà che la fa sentire ogni giorno la donna più bella del mondo.

«È passato quasi un anno da quel: 'ehi, sono in viaggio ed è tutto il giorno che mi tenete compagnia!'. E dalla tua risposta: 'Sono stato un buon compagno di viaggio?'. Per poi scoprire che, neanche a farlo apposta, qualche tempo prima mi avevi cercata tu, ma che io purtroppo avevo occhi altrove. Ma il destino, per fortuna, scrive le sue regole. E quando lo fa, lo fa davvero bene», ha scritto la Di Benedetto pubblicando anche un video che ripercorre alcuni dei momenti più significativi trascorsi accanto a Fede.

«Ti volevo dire grazie. Grazie per avermi tirato fuori i più bei sorrisi. Grazie per tirare fuori la spensieratezza dei miei 24 anni, grazie perché mi fai sentire la più bella ogni giorno, grazie perché cresciamo ed esploriamo il mondo insieme, mano nella mano», ha proseguito Paola.



«Ci siamo fatti una promessa: qualunque cosa accada, io ci sarò sempre per te, e tu ci sarai sempre per me. È come quando stai facendo una passeggiata e all'improvviso scoppia un temporale e uno dei due non ha l'ombrello. Allora l'amore si dimostra quando chi ha l'ombrello corre a riparare l'altro. Ricordi, no? Ti amo infinitamente», ha concluso la Paola.