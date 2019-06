Aurora Ramazzotti, la passione (per la palestra) si vede... in spiaggia

MILANO - La costanza premia. E anche la fatica. Lo sa bene Aurora Ramazzotti che nei giorni scorsi ha potuto sfoggiare un fisico tutto nuovo, frutto di un durissimo allenamento iniziato due anni fa e intensificatosi negli ultimi mesi. La 22enne è da tempo diventata una patita del fitness, ama fare jogging e mantenere il suo corpo tonico ed elastico, mostrando ai suoi tantissimi follower social le sue sessioni di corsa o gli esercizi in palestra.



Così durante una recentissima vacanza a Mykonos, dove è volata per salutare l'arrivo della bella stagione tra sole e mare insieme al fidanzato Goffredo Cerza e alla sua migliore amica Sara Daniele, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha messo in mostra il suo corpo scolpito dalla fatica e dalla forza di volontà.

Aurora si è lasciata fotografare con abitini estivi e in bikini dal suo compagno e ha poi postato fiera le immagini sul suo profilo Instagram. In tanti vedendo gli ottimi risultati ottenuti dalla Ramazzotti le hanno chiesto consigli su alimentazione e fitness. Lei ha risposto che la cosa più importante è avere costanza.



Aurora non ha mai nascosto che in passato ha molto sofferto per il continuo confronto che veniva fatto tra la sua forma fisica e quella della madre Michelle, un sex symbol internazionale. «Non ce l'ho mai avuta con mia madre, ma ho iniziato a non piacermi. Da lì un'escalation di insicurezze... Mi ha aiutato tanto il lavoro e soprattutto l'amore di Goffredo», aveva spiegato qualche tempo fa.

