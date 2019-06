Anna Falchi e la rivalità con Claudia Koll: 'Era tutto finto' 

ROMA - Anna Falchi ha parlato della presunta rivalità tra lei e Claudia Koll durante la 45esima edizione del "Festival di Sanremo", del quale entrambe furono co-conduttrici insieme a Pippo Baudo a metà anni '90, e ha rivelato che fu tutta un'invenzione della stampa.

La showgirl, durante un'intervista rilasciata a "Un giorno da Ascoltare", programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus, ha detto: "Non ho mai avuto problemi con le mie colleghe donne. Nel mondo dello spettacolo c'è più invidia tra gli uomini che tra le donne". "Anche con Claudia Koll ho avuto un bellissimo rapporto lavorativo quando ci trovammo a condurre insieme il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo: all'epoca fu creata dai media una competizione tra me e Claudia, i giornali scrissero che tra noi c'era rivalità ma in realtà era tutto finto perché andavamo molto d'accordo", ha spiegato Anna.

La 47enne ha poi ammesso che oggi le cose sono cambiate e spesso dietro a finti gossip come quello di cui fu protagonista nel 1995 non si celano più i media ma direttamente le agenzie di spettacolo. "Una volta funzionavano queste cose create da terze persone in modo spontaneo, ora invece ci pensano le agenzie che pensano a creare casi di gossip anche su internet", ha affermato.

La Falchi ha infine parlato del suo rapporto con i social e ha detto di essere molto contenta di non avere hater ma solo persone che la seguono perché la stimano. "Sono molto contenta e orgogliosa di non avere hater ma solo persone a cui piaccio davvero, forse perché non prendo mai posizioni a parte con la Lazio ma questo perché preferisco che i miei profili rimangano soltanto una vetrina di immagine", ha concluso.