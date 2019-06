Lindsay Lohan asfalta Paris Hilton 

LOS ANGELES - Lindsay Lohan ha "asfaltato" per Paris Hilton. L'attrice ha voluto rispondere all'ereditiera che qualche mese fa ha riacceso lo storico scontro con lei definendola noiosa e imbarazzante, ma ha cercato di gettare acqua sul fuoco e si è autodefinita una persona molto affettuosa, dimostrando di essere cresciuta e facendo apparire la Hilton come una persona immatura.

Quando durante una puntata del "Kylie e Jackie Show" le è stato chiesto dei commenti fatti da Paris, Lindsay ha scherzato chiedendo chi fosse e poi ha aggiunto: «Niente mi può più far arrabbiare. Non ho alcun problema con nessuno nella mia vita, e sono grata di questo. Sono una persona molto affettuosa. Se altri hanno un approccio negativo, pregherò per loro».

La 32enne ha voluto chiarire di essere molto maturata rispetto a qualche anno fa, quando era solita divertirsi tra un party e l'altro, e di aver imparato a farsi scivolare addosso le sciocchezze. «Credo che quando si è molto giovani le cose ti colpiscano in modo diverso, ma con il passare del tempo, cresci e impari a incassare meglio i colpi. Capisci che non ha senso prendersela per le piccole cose», ha aggiunto.

Sempre recentemente la Hilton era finita su tutti i giornali dopo che di fronte a una domanda sull'ex amica Lindsay non era riuscita a trovare neanche un aggettivo positivo per descriverla.