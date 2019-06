Katia Ricciarelli: «Potessi tornare indietro forse Pippo non lo risposerei»

ROMA - Katia Ricciarelli, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha ricordato la sua storia d'amore con l'ex marito Pippo Baudo, a cui ha mandato una frecciatina dicendo che se potesse tornare indietro nel tempo non sarebbe sicura che lo vorrebbe risposare.

«Se tornassi indietro non so se risposerei Pippo Baudo. E' difficile dare una risposta», ha spiegato Katia. «Ci sarà un motivo per il quale ci siamo separati, o tante cose messe insieme. Sì dai, lo risposerei. Perché sono stati diciotto anni in cui abbiamo avuto dei bei momenti», ha però poi aggiunto il soprano 73enne.



«Se però non si parla la stessa lingua... insomma qualcosa si è rotto. Con lui si rideva spesso. Mi è dispiaciuto non fargli gli auguri personalmente in occasione del suo compleanno l'altro giorno. Penso che a un certo punto bisogna superare certe cose», ha aggiunto Katia, che dopo l'addio a Baudo non è rimasta affatto in buoni rapporti con lui.



I due sono stati sposati per ben quattordici anni dal 1986 fino alla separazione avvenuta nel 2004. La Ricciarelli ha poi ammesso di aver avuto sempre relazioni abbastanza tormentate e di essere stata anche tradita da uno dei suoi fidanzati.



«Sono stata tradita, però chi mi ha tradita non mi meritava. Ero sicura di non essere mai stata tradita, e invece quando l'ho scoperto sono rimasta di sasso», ha spiegato.



L'artista ha infine voluto smentire di aver avuto un flirt con Alberto Sordi. «Andai solo a cena con lui. C'è stata una bella conoscenza, neanche amicizia perché eravamo due personaggi troppo diversi. Lui era appassionato di lirica e aveva una voce profonda di basso. Magari ci fosse stata una storia d'amore. Forse lui non mi avrebbe tradita...», ha concluso.