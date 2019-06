Eleonora Abbagnato: «Da piccola sognavo di avere 11 figli»

ROMA - Eleonora Abbagnato sognava di avere 11 figli. La ballerina 40enne, che è stata prima ballerina all'Operà di Parigi, ha parlato della sua grande famiglia allargata, rivelando di aver sempre desiderato di essere circondata da tanti bambini.

Eleonora è infatti sposata con l'ex calciatore Federico Balzaretti, che quando ha conosciuto era già padre di due bambine, Lucrezia e Ginevra, nate da una precedente relazione. Poi la coppia ha avuto la piccola Julia nel 2012 e nel 2015 è nato anche l'ultimogenito Gabriel.

«Ho sempre adorato i bambini, quando ero piccola sognavo di averne 11, forse perché mia nonna aveva sei figli. Io stessa ho un fratello e un fratellastro di 15 anni più grande di me. Non abbiamo mai vissuto insieme, ma siamo molto legati», ha spiegato l'Abbagnato in un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera'.

«Sono abituata alle famiglie allargate. Ho subito instaurato un bel rapporto con le bambine, il fatto che fossero così piccole mi ha aiutato. Non ho mai visto la famiglia precedente di mio marito come un ostacolo», ha poi aggiunto.



E forse se il marito non avesse già avuto dei bambini prima di incontrarla, lei non si sarebbe mai innamorata di lui. «Cosa mi ha fatto innamorare di Federico? L'attenzione e la cura che aveva per le sue figlie. Il suo essere un bravo papà, la sicurezza che trasmetteva», ha concluso.