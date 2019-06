Luca Onestini: «Francesca De André? È una bulletta»

ROMA - Luca Onestini si è scagliato contro Francesca De André definendola una «bulletta di sto c***o». Poche ore fa Francesca, alla vigilia della finale del "Grande Fratello", si è resa nuovamente protagonista di un acceso scontro all'interno della Casa che l'ha vista contrapporsi al fratello dell'ex tronista, Gianmarco Onestini.



Luca, che già in passato ha molto criticato la nipote di Faber, ha preso così ancora una volta le difese del fratello tramite social. «Poverina, si è offesa perché Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle che pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto c***o (come dice lei)», ha scritto Luca in una Instagram Story. «Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi. Sono scioccato!», ha aggiunto.



Onestini, che staserà non sarà presente in studio per la finale del reality show di Canale5, ha inoltre spiegato le ragioni per cui non potrà sostenere il fratello da Cinecittà, come faranno invece i parenti di molti altri finalisti del programma. "Vi comunico che per scelta di 'altri', non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio. Ma non importa... Fortunatamente, fino a prova contraria, decidete tutto voi. Il pubblico è sovrano ! Quindi, oggi più che mai, forza Gianmarco", ha scritto in un altro post pubblicato sul suo profilo Instagram.