Kikò e Ambra, mano nella mano

ROMA - Ormai sono una coppia a tutti gli effetti: Kikò Nalli, reduce dall'eliminazione dal 'Grande Fratello', e Ambra Lombardo si sono presentati mano nella mano durante la loro prima apparizione televisiva in coppia, a 'Pomeriggio Cinque'. I due sono stati ospiti di Barbara D'Urso e hanno raccontato come stanno vivendo questi primi giorni insieme.

Innanzitutto la conduttrice ha notato che l'ex marito di Tina Cipollari ha perso qualche chilo durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà. «Ho perso cinque o sei chili. Sto meglio vero?», ha risposto lui. «Sono ancora un po' frastornato», ha aggiunto. «Sto dormendo a casa con i miei figli in questi giorni», ha poi continuato, spiegando come i suoi tre ragazzi, avuti proprio dalla Cipollari, siano la cosa più importante della sua vita.

Nalli ha approfittato dell'ospitata tv per raccontare che gli attacchi ricevuti dal secondogenito Francesco, che qualche settimana fa si era scagliato contro il rapporto tra il genitore e Ambra in alcune Instagram Stories, erano in realtà un mezzo utilizzato dal ragazzo per guadagnare nuovi follower sul social. «Mio figlio mi ha detto che quando ha pubblicato quelle Stories ha preso 40mila follower. L'ha fatto per quello, non gli importava niente di me», ha fatto sapere, lasciando intendere che ora tutti e tre i suoi figli accettano volentieri la presenza della Lombardo affianco al papà.