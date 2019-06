Valentina Vignali parla di Francesca De André: «È troppo aggressiva»

ROMA - Valentina Vignali, ex concorrente dell'edizione in corso del "Grande Fratello", ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi fan tramite social. La cestista, che è stata eliminata dal reality show durante la puntata di lunedì scorso, ha parlato in particolar modo della sua ex coinquilina Francesca De André. «Francesca è una ragazza che nella vita ha sofferto in modo terribile. Ha una situazione in famiglia complicata e di cui non ha mai potuto parlare per problemi di tribunale che non sto a spiegarvi», ha scritto Valentina in una Story.

«Detto questo in tante occasioni è troppo aggressiva e dovrebbe lavorare sul suo carattere perché ha anche tanti lati belli. Ognuno di noi ha qualcosa da migliorare», ha aggiunto la 28enne.

La Vignali ha infine affermato che se la tenera amicizia tra Francesca e Gennaro, nata proprio all'interno della Casa di Cinecittà, dovesse evolversi in qualcosa di più serio e importante lei ne sarebbe assolutamente felice. «Se è vero quello che ha fatto Giorgio (ex fidanzato della De André, che l'avrebbe tradita proprio nelle scorse settimane, ndr) non penso lei dovrebbe perdonarlo. Mi è capitato di perdonare situazioni del genere e le ho vissute malissimo quindi dovrebbe lasciarsi il passato alle spalle e andare avanti», ha continuato. «Se nel futuro c'è amore con Gennaro perché no? È un ragazzo dolce, educato e di cuore. Se saranno felici insieme io sarò felice per loro», ha concluso.