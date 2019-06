Giulia Salemi è disperata: «È dura, devo trovare la forza per rialzarmi»

ROMA - Lo scorso martedì aveva annunciato con un post la fine della sua relazione con Francesco Monte. Giulia Salemi è tornata a parlare per la prima volta di quanto accaduto e lo ha fatto con un video messaggio postato nelle Instagram Stories. La Salemi, che aveva conosciuto l'ex tronista lo scorso autunno nella casa del 'Grande Fratello Vip', ha spiegato che nonostante stia male deve riuscire a trovare la forza e la grinta per rialzarsi e andare avanti.

Ha detto: «È proprio vero che la vita ogni giorno ci mette di fronte a delle sfide quotidiane. Anche se fa male ed è dura, bisogna trovare la forza e la grinta per combattere e rialzarsi, sia per sé stessi che per gli altri che ci stanno accanto». Poi rivolgendosi ai suoi follower ha aggiunto: «Questa volta ho avuto voi che siete come una seconda famiglia e che mi avete dato tanto amore e tanto sostegno in questi giorni e mi avete fatto tornare in parte il sorriso».

«Ora ho bisogno di riprendere in mano la mia vita come una ragazza normale di 26 anni. Devo riprendere a lavorare come tutti quanti. Non si può scappare dai problemi e dalle responsabilità», ha continuato. «Vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò quella di prima, vi mano un bacione», ha quindi concluso.