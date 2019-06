Luca Onestini: «Sono innamoratissimo»

ROMA - Luca Onestini, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me" insieme all'amico Raffaello Tonon, ha parlato della sua storia d'amore con Ivana Mrazova e ha smentito i rumor circolati nelle ultime settimane secondo cui la modella sarebbe in dolce attesa. L'ex protagonista di "Uomini e Donne" ha conosciuto la fidanzata durante la sua partecipazione alla seconda edizione del "Grande Fratello Vip", nel 2017, sebbene in quel periodo la Mrazova fosse fidanzata.

Poco dopo la fine del reality show condotto da Ilary Blasi i due hanno però capito di non poter fare a meno l'uno dell'altro e lei ha quindi troncato la relazione con il ragazzo che aveva avuto accanto fino a quel momento. «Io sono super fidanzato e felicissimo. Vorrei specificare che Ivana comunque non è incinta, almeno che io sappia, non lo è. Non credo! Sapete qualcosa che io non so?», ha spiegato con un pizzico di ironia Luca.

Onestini non è però riuscito a nascondere la forte emozione quando è stato mandato in onda un videomessaggio realizzato per lui proprio dalla compagna. «Ivana non è bella solo fuori, dentro lo è ancora di più. Sono più fortunato io ad avere lei che lei ad avere me», ha aggiunto.

Durante l'intervista è intervenuto anche Tonon che ha elogiato la dolce metà dell'amico definendola una persona "unica". «Ivana è una donna di una bellezza prorompente, di un'allegria vera, che potrebbe avere tutto, le basterebbe davvero poco per trovare qualcuno che soddisfi ogni suo piccolo capriccio. Ma lei è unica, una che ama la concretezza», ha concluso Raffaello.