Francesco Monte, un appello ai fan dopo l'addio alla Salemi

ROMA - Dopo l'annuncio di ieri di Giulia Salemi, che con un post social ha fatto sapere che la sua relazione con Francesco Monte è giunta al capolinea, arrivano anche le prime parole dell'ex tronista. Monte, che aveva conosciuto Giulia durante la sua partecipazione alla terza edizione del 'Grande Fratello Vip' lo scorso anno, ha pubblicato una Instagram Story nella quale ha chiesto a tutti, fan in primis, di accettare la decisione presa dall'ormai ex coppia.

«Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni non c'è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine», ha scritto. «Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo», ha aggiunto.

Poi rivolgendosi probabilmente ai tantissimi fan che in questi mesi hanno fatto il tifo per lui e Giulia come coppia, ha chiesto che venga accettata la decisione di separarsi presa da lui e dall'ormai ex compagna. «Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni... Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita», ha concluso.