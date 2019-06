Francesca Cipriani contro Valentina Vignali, parte la diffida

ROMA - Francesca Cipriani è tornata a scagliarsi contro Valentina Vignali, ormai ex concorrente dell'edizione in corso del "Grande Fratello" dopo l'eliminazione dello scorso lunedì sera, che l'ha tirata nuovamente in causa durante l'ultima puntata del reality show. La bionda showgirl ha fatto sapere tramite social di essere prossima a depositare una diffida nei confronti della cestista.

«Valentina Vignali ha continuato a sparlare di me all'interno della Casa. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi», ha scritto la Cipriani in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti», ha poi aggiunto.

Durante la sua permanenza all'interno della Casa di Cinecittà la Vignali si era lasciata andare più volte a commenti poco carini nei confronti di Francesca, che aveva definito «una delle donne più stupide che abbia conosciuto. Il silicone le ha dato al cervello».

Parole che non erano sfuggite alla Cipriani, che aveva quindi chiesto e ottenuto di entrare nella Casa per un confronto faccia a faccia con Valentina. Le due si erano incontrate e sembravano aver chiarito. Evidentemente l'ascia di guerra non era stata del tutto sotterrata.