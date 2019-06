David Beckham vuole che il figlio Brooklyn lasci la fidanzata Hana

LONDRA - Sembra che David Beckham abbia detto al figlio Brooklyn di stare lontano dalla sua fidanzata. L'ex calciatore 44enne avrebbe chiesto al figlio 20enne di allontanarsi da Hana Cross dopo che i due sono stati avvistati mentre litigavano in pubblico in maniera molto animata un paio di settimane fa durante il Festival di Cannes.

Una fonte ha spiegato al tabloid 'The Sun': «David ha un legame molto profondo con Brooklyn e per lui e Victoria non è stato facile vedere il figlio litigare con Hana. I due nelle ultime settimane hanno avuto molti alti e bassi e David vorrebbe che Brooklyn riflettesse bene sull'opportunità di proseguire la relazione con Hana».

David, che insieme a Victoria ha anche i figli Romeo, 16 anni, Cruz, 14, e Harper, 7, avrebbe anche chiesto a Brooklyn di non portare più la modella 22enne ad eventi familiari. L'insider ha aggiunto: «David ha chiesto a Brooklyn di trascorrere più tempo con la sua famiglia in modo da poterlo aiutare a fare chiarezza. Sa che gli amori giovani possono essere difficili, ma non vuole che le liti pubbliche diventino una costante nella vita del figlio. In teoria non vorrebbe interferire, ma vuole dare dei consigli a Brooklyn. Appare però chiaro a tutti che David non straveda per Hana».

Brooklyn e Hana Cross si frequentano dallo scorso dicembre e in pochi mesi si sono già lasciati e ripresi più volte, litigando in pubblico e davanti agli obiettivi dei paparazzi in diverse occasioni sia a Los Angeles che a Londra.