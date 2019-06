Luisa Corna si sposerà presto

ROMA - Luisa Corna, che solo alcuni mesi fa a "Domenica In" aveva annunciato il suo matrimonio con il compagno Stefano Giovino, ha rivelato di non aver ancora deciso la data per le nozze ma di essere sicura che si sposerà entro l'anno prossimo. «La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva. Ma ancora dobbiamo decidere quando ci sposeremo. Magari l'anno prossimo ma ancora non abbiamo programmato nulla», ha raccontato la cantante durante un'intervista rilasciata a "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno.

La 53enne, che è legata sentimentalmente da ben cinque anni all'ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ha poi affermato che la differenza d'età con il compagno, che ha 38 anni, non è mai stata un problema. «Lui è più giovane ma è un uomo molto maturo. Ormai sono cinque anni che stiamo insieme. È un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me», ha aggiunto.

La Corna ha infine raccontato di aver ricevuto la fatidica proposta in maniera molto romantica nel giorno del loro anniversario. «Stefano mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, anche se non era in ginocchio è stato molto romantico. Ho subito detto di sì», ha concluso.