Temptation Island al via, Bisciglia: «Non vedo l'ora di conoscere le coppie»

CAGLIARI - Filippo Bisciglia è arrivato in Sardegna per registrare la nuova edizione di "Temptation Island".

A farlo sapere è stato il conduttore stesso tramite un video realizzato all'aeroporto di Fiumicino e pubblicato sul suo profilo Instagram. «Ciao ragazzi, è ufficiale! Destinazione 'Temptation Island'. La mia destinazione preferita. Spero sia anche la vostra, televisivamente parlando ovviamente, e a questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino», ha spiegato Filippo prima d'imbarcarsi sul volo che lo ha portato sull'isola del Mediterraneo.

«Non vedo l'ora di conoscerli e incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare... Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando», ha aggiunto il 41enne romano nel post.

Solo alcune settimane fa Bisciglia aveva rivelato ai suoi follower che i casting per il reality show stavano procedendo bene e aveva invitato a diffidare di chi tramite social stava organizzando falsi provini per partecipare al programma. «Questo messaggio è per dirvi che qualcuno in giro per l'Italia si sta divertendo a dire che io sarò ospite in qualche discoteca per fare i casting ufficiali di Temptation Island. Non è assolutamente vero. Si sta lavorando per voi e diffidate di chiunque stia dicendo o scrivendo stro... te. Chi vuole partecipare deve andare sul sito di Witty e contattare la produzione», aveva spiegato.