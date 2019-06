Mila Suarez contro Francesca De André: «Ha il veleno nel sangue»

ROMA - Mila Suarez, ex concorrente dell'edizione in corso del Grande Fratello, si è scagliata contro Francesca De André accusandola di essere una persona cattiva e falsa e di averla bullizzata quando si trovava con lei nella Casa di Cinecittà. «Ho subito molti atti di bullismo da parte sua, quindi appena uscita dalla Casa ho sentito il mio avvocato: mi ha detto che ho novanta giorni per pensare se denunciarla o meno. Secondo me lei è entrata nella Casa un po' prevenuta nei miei confronti. Non so che cosa abbia contro di me questa ragazza, ma non può fare stare male le persone con la sua cattiveria», ha dichiarato l'ex gieffina durante un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo Tv". «Lei ha il veleno nel sangue. Ed è andata a parlare male di me a tutti i coinquilini», ha aggiunto la Suarez.

Mila, che durante la sua permanenza nel reality show di Canale5 ha avuto un rapporto conflittuale con molti dei suoi coinquilini, ha poi continuato: «Dopo quattro giorni Cristian Imparato mi ha riferito che Francesca mi parlava alle spalle con tutti. Io ho cercato di chiarire con lei, ma non ha voluto neanche conoscermi. Le altre poi mi invidiavano».

Mila infine ha avuto da ridire anche su Kikò Nalli. «Comunque pure Kikò è stato bugiardo nei miei confronti: pettinava tutte le ragazze dentro la Casa tranne me, inventando scuse. Quindi c'è stato un complotto contro di me: quante cattiverie!», ha concluso.