Nicole Kidman: «Non potrei desiderare marito migliore»

LOS ANGELES - L'attrice Nicole Kidman ha spiegato di ritenersi fortunatissima ad avere un marito come Keith Urban che le sta sempre accanto quando ha bisogno di supporto.

Urban la sostiene sempre, ha assicurato, e le sta accanto anche nei momenti più difficili. L'attrice ha in particolare voluto ringraziare il marito per esserle stato accanto durante le riprese della seconda stagione di "Big Little Lies". Nicole, che nella nota serie tv interpreta Celeste Wright, una donna coinvolta in una relazione violenta con il marito Perry, ha elogiato la sua dolce metà per averla supportata mentre si preparava a recitare un ruolo emotivamente impegnativo come questo.

A "Entertainment Tonight" ha spiegato: «Della seconda stagione di 'Big Little Lies' non posso svelarvi nulla, ma posso dire che non potevo desiderare marito migliore di Keith. Lo dirò sempre». «Sono una delle donne più fortunate al mondo ad avere un marito e un compagno di vita meraviglioso come lui», ha aggiunto la 51enne.

La star di Hollywood ha sposato Keith nel 2006 e insieme a lui ha avuto due figlie, Sunday Rose, 11 anni, e Faith Margareth, nata grazie a una madre surrogata nel 2010.

Nella prossima stagione dello show della HBO Nicole apparirà affianco di Maryl Streep, che interpreta il ruolo della madre di Perry. «È un'attrice fantastica, piena di forza e voglia di lavorare, ama quello che fa ed è piena di entusiasmo», ha raccontato Nicole parlando della famosissima collega.