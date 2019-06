Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati con un matrimonio a tutto jet-set

ROMA - Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati L'ex ballerina di 'Amici' Lorella Boccia a il manager televisivo Niccolò Presta, figlio di Lucio, si sono sposati lo scorso sabato primo giugno a Roma.

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati. La ballerina 28enne e il manager televisivo, figlio di Lucio Presta, uno degli agenti più famosi dello spettacolo italiano, si sono giurati amore eterno a Roma. Location della cerimonia la Chiesa Gran Madre di Dio in zona Ponte Milvio.

Presenti tantissimi personaggi dello showbusiness, da Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli a Gianni Morandi, passando per i volti di 'Amici' Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Pubblicando una foto scattata subito dopo il 'sì' in automobile, in cui appare mentre bacia il neo marito, Lorella ha scritto: "Primo giugno 2019. Ti amo".

Venerdì pomeriggio la Boccia aveva condiviso un post social lasciando trapelare tutta la sua emozione alla vigilia del giorno più importante della sua vita.

«Domani alle 16:30 percorrerò quella lunga navata che mi condurrà e unirà per sempre a te, amore mio. L'emozione sale, il cuore esplode di gioia e felicità, le mani tremano, la vista si offusca. Voglio essere perfetta per te, di quella perfezione che piace a noi, voglio sorriderti e giurarti il mio amore. Muoio dalla voglia farlo. Manca poco, pochissimo. Ci vediamo domani vita mia. Sarò quella in bianco», aveva scritto sul suo profilo Instagram.

