A quanto pare Paris Hilton ha più di 800 parrucche

NEW YORK - Paris Hilton ama cambiare spesso il suo look e ha rivelato che il miglior modo per modificare la sua apparenza senza troppi sforzi e per passare inosservata quando non vuole essere fermata per strada è indossare una parrucca che le copra i suoi inconfondibili capelli biondi platino.



A "Entertainment Tonight" ha detto: «Mi piacciono le parrucche, ne ho più di 800. Le ho di ogni singolo colore e con diversi tagli e pieghe». «Le ho indossate per andare a Disneyland e in altri posti. Se mi trovo in un determinato paese o voglio solo passare inosservata indosso una parrucca nera corta in modo tale da non farmi riconoscere», ha aggiunto.

Paris ha poi spiegato di essere davvero grata a sua madre Kathy, che fin da quando era piccola le ha insegnato a prendersi cura di sé stessa e della sua pelle che ancora oggi si mantiene fresca e giovane. «Non sono rifatta. Sono del tutto naturale e ringrazio davvero mia madre per questo. Lei mi ha sempre insegnato a stare lontana dal sole e ad avere cura della mia pelle per mantenerla giovane», ha affermato la 38enne.

La Hilton ha poi raccontato di sottoporsi con scadenza periodica ad alcuni trattamenti naturali per mantenere la sua pelle elastica. «Vado una volta a settimana da Angela Nice e mi sottopongo alla terapia con l'ossigeno facciale, poi a volte faccio un trattamento che si chiama red carpet facciale e una volta mi sono sottoposta al Glam App», ha aggiunto.



Paris, che tiene molto al suo aspetto esteriore, ha anche detto di non aver paura di sperimentare nuovi trattamenti estetici. «Ho provato la crioterapia di recente. Era così fredda, speriamo che funzioni», ha concluso.