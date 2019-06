Ettore Bassi: «Sono rinato grazie alla mia nuova compagna»

ROMA - Ettore Bassi ha detto di essere rinato grazie all'amore della sua nuova compagna, di cui però ufficialmente non si sa praticamente nulla.

L'attore, che ha concluso la sua esperienza a "Ballando con le Stelle", ha raccontato della sua difficile separazione dall'ex moglie Angelica da cui ha avuto tre bambine, Amelia, Olivia e Caterina. «Non è stato affatto facile vedere quello che avevi costruito con tanto amore andare in frantumi. La donna che ho incontrato mi sta aiutando a rinascere e a essere migliore. E ora le cose vanno meglio sotto tutti gli aspetti», ha dichiarato Ettore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente".

Il 49enne ha poi ammesso di aver avuto molti momenti bui a causa del divorzio dalla madre delle sue figlie, ma di essere riuscito a superarli soprattutto per il bene delle piccole. «Noi uomini abbiamo bisogno di una donna che ci porti a incontrare noi stessi e da lì è ricominciato tutto. Grazie a questo posso essere un Ettore migliore a cominciare dalle mie figlie», ha spiegato Bassi parlando della nuova compagna.

Ettore, che spesso è lontano da casa per impegni di lavoro, ha detto di essere molto legato alle sue bambine e di cercare di passare più tempo possibile con loro. «Il nostro è un rapporto sincero. Ammetto che non è facile perché, essendo tre femmine, sono molto attaccate al papà, il loro con me è un sottile gioco di seduzione. Per stare con loro faccio spesso avanti e indietro anche in una singola giornata», ha concluso.