Valentina Persia: «Non sentivo amore per i miei figli»

ROMA - Valentina Persia, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha rivelato che nel 2015, poco dopo la nascita dei suoi due gemelli Lorenzo e Carlotta, si è sentita inadatta a fare la madre e ha rischiato di cadere in una forte depressione.

«Io sono una mamma single e non è stato facile all'inizio. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero stanca e quell'amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito, io non lo sentivo. Per me erano due estranei e non ho problemi a dirlo. Sono crollata e sono arrivata al punto di graffiarmi da sola la faccia», ha raccontato l'attrice durante l'intervista nel programma pomeridiano di Raiuno.

«Non volevo più allattarli, piangevo e il medico ha capito la mia disperazione, il mio disagio. E' meglio avere una mamma serena e felice piuttosto che allattare», ha aggiunto Valentina.

La 47enne ha poi ammesso che i primi anni da mamma sono stati davvero difficili perché non ha potuto contare sull'aiuto di un compagno o del padre dei suoi figli, ma di essere riuscita lo stesso a cavarsela grazie al supporto della famiglia. «I primi anni sono stati terribili. Poi quando ho cominciato a portarli al nido ho ripreso in mano la mia vita. Solo allora mi sono accorta dell'amore che provavo e di cui prima non mi rendevo conto per la stanchezza. Mi sono accorta che pur essendo da sola, sono una brava mamma», ha concluso.